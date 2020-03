L’Inter non molla Mertens: il rinnovo non arriva e Marotta ora ci spera

A un mese esatto dalla notizia di una nuova trattativa tra Napoli e l’entourage di Dries Mertens per un insperato rinnovo in Azzurro, ancora nessun accordo sembra esser stato trovato tra le parti. I contatti continuano a seguirsi irrefrenabili ma l’ora di mettere nero su bianco sembra non dover arrivare mai. E ora, sul talento belga, diventa fortissima la pressione di Marotta, sempre più convinto di un’operazione a parametro zero di tutto rispetto.

Non è un mistero che da tempo l’Inter sia una delle più interessate all’acquisto del 14 belga. Conte sogna il duo d’attacco con la fisicità di Lukaku e l’estro del folletto di Luven da tempo. La possibilità è quanto mai vicina e le difficoltà che a Napoli stanno incontrando per definire l’accordo non fa altro che aumentare l’entusiasmo in casa nerazzurra.

La partita, pare, si stia giocando esclusivamente sulla durata e sull’ingaggio di Mertens. IL Napoli di Giuntoli è fermo nella posizione che garantirebbe al giocatore un contratto di 4 anni a 4 milioni di euro netti, bonus compresi. Gli agenti del falso nueve belga invece insistono per una durata minore (3 anni) e uno stipendio in linea con i top italiani (una cifra che oscilla tra i 6 e i 7 milioni all’anno).

L’Inter osserva con molto interesse l’operazione, ben conscia che una simile richiesta sarebbe garantita con relativa facilità. Lo scenario che ci si presenta è insomma quello di un tira e molla che, molto probabilmente, andrà avanti fino al prossimo 30 giugno. Fino a quel momento il Napoli e Mertens avranno tutto da beneficiare dalla loro collaborazione.