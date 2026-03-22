L’Inter pareggia a Firenze, si riapre la corsa Scudetto

Il pareggio maturato allo stadio Franchi tra Fiorentina e Inter rischia di diventare uno snodo cruciale nella corsa Scudetto. Un risultato che, al di là della prestazione, pesa soprattutto per le sue conseguenze sulla classifica: i nerazzurri rallentano proprio nel momento in cui serviva continuità.

La Fiorentina ha interpretato la gara con personalità, riuscendo a contenere l’intensità dell’Inter e a colpire nei momenti giusti. Il pareggio finale è lo specchio di una partita equilibrata, ma per la squadra milanese rappresenta un’occasione mancata.

A beneficiare di questo passo falso sono tutte le inseguitrici, a partire dal Napoli. La squadra guidata da Antonio Conte torna a intravedere margini concreti per rientrare pienamente nella lotta al titolo. Gli azzurri, che nelle ultime settimane hanno ritrovato solidità e risultati, possono ora sfruttare il calendario per accorciare ulteriormente le distanze e mettere pressione alla capolista.

Il calendario dell’Inter, infatti, non offre certezze. Le prossime due sfide contro Roma e Como nascondono più insidie di quanto possa sembrare sulla carta. La Roma rappresenta un banco di prova delicato: squadra organizzata, con qualità e ambizioni europee, capace di mettere in difficoltà chiunque. Anche la trasferta contro il Como potrebbe rivelarsi decisiva, soprattutto se affrontata con il peso psicologico di una classifica improvvisamente più corta.