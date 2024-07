L’Inter pensa a Federico Chiesa

Con il contratto di Federico Chiesa in scadenza nel giugno 2025 e le trattative per il prolungamento in fase di stallo, la Juventus sta cercando di venderlo quest’estate per evitare di perderlo gratis l’anno prossimo. L’Inter si sarebbe fatta avanti

Finora Napoli, Newcastle e Roma hanno mostrato interesse, ma l’attaccante italiano, classe 1997, preferisce aspettare un’offerta da parte di un club che partecipi alla Champions League.

Secondo Calciomercato.com, anche l’Inter è interessato a Chiesa, ma la sua strategia prevede di aspettare la stagione 2025/2026, sperando di ingaggiarlo in trasferimento gratuito se resterà alla Juventus in scadenza di contratto. Chiesa è arrivato alla Juventus dalla Fiorentina nel 2020 per 57,2 milioni di euro. In quattro stagioni con i bianconeri ha segnato 32 gol in 131 presenze e attualmente guadagna 5 milioni di euro netti all’anno.

Un anno da dimenticare per l’esterno… o quasi

Nonostante la delusione per l’uscita prematura dell’Italia da Euro 2024, Chiesa ha recentemente trovato la gioia nella sua vita privata, sposando Lucia Bramani nel Duomo di San Lorenzo a Grosseto e festeggiando al Castello di Vicarello a Cinigiano, in Maremma.

La situazione della talentuosa ala alla Juventus rimane per ora in sospeso, con il giocatore che dovrebbe unirsi ai bianconeri per il resto della preparazione pre campionato e le amichevoli pre campionato. Nonostante la presenza con il club, non ci sono indicazioni che le trattative per il rinnovo continueranno nel prossimo futuro, rendendo ancora più probabile una partenza quest’estate. Intanto, Thiago Motta ha voluto definirlo come uno dei calciatori più talentuosi della rosa cosa che potrebbe addirittura porlo in una posizione di permanenza.