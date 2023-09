L’Inter potrebbe fare una mossa per Koopmeiners a gennaio

L’Inter aveva espresso interesse per Teun Koopmeiners dell’Atalanta durante l’ultima finestra di mercato, ma non ha dato seguito al trasferimento del centrocampista olandese. Il giocatore è rimasto all’Atalanta, ma la possibilità di un trasferimento ai nerazzurri potrebbe essere rivista nella prossima finestra invernale

Koopmeiners è molto ricercato nel calcio italiano grazie alle sue impressionanti prestazioni. L’Inter si è inserita nella corsa per assicurarsi la sua firma e starebbe pensando di fare un’offerta per lui a gennaio. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, anche la Juventus lo segue e non è disposta a lasciare all’Inter la possibilità di acquistare Koopmeiners.

Si prevede che la Juventus competerà con l’Inter per l’acquisto del talentuoso centrocampista. Questa competizione pone le basi per due dei più grandi club italiani che si contenderanno uno dei migliori talenti del Paese nella prossima finestra di trasferimenti.

Non si è mosso quest’estate

L’agente del giocatore ha parlato in un’intervista ad Agosto, dicendo: “La settimana scorsa sono stato a Bergamo. Il Napoli ha fatto un’offerta ufficiale di 45 milioni, ma l’Atalanta ha detto che Teun non è in vendita quest’estate”. Il piano dell’ad nerazzurro Beppe Marotta per acquistare il centrocampista dell’Atalanta è quello di giocare al ribasso per far calare l’iniziale valutazione fatta dalla Dea che si aggira sui 35-40 milioni di euro. La possibilità di inserimento di contropartite tecniche come Stefano Sensi è concreta, con l’Atalanta che gradirebbe eventualmente il giocatore italiano. Il centrocampista ha infatti iniziato bene la stagione e si sta guadagnando la stima di Simone Inzaghi per questo inizio di campionato.