L’Inter potrebbe provare a prendere Cuadrado a parametro zero

Juan Cuadrado potrebbe finire clamorosamente per giocare all’Inter. Il calciatore è ai ferri corti con i bianconeri

È un periodo buio quello che vive la Juventus, sopratutto per le situazioni in campo. Il malumore nello spogliatoio esiste ed è bello pesante, con vari giocatori che sembrano essere pronti a lasciare alla minima opportunità.

Tra questi c’è Juan Cuadrado, esterno colombiano che andrà in scadenza di contratto a fine stagione e per cui non sembra esserci la volontà di rinnovare. Inizia così a montare un’idea folle, con Beppe Marotta pronto a strappare il calciatore alla sua ex squadra.

Lo sgarro alla Juventus

Il colombiano è ai minimi termini con i bianconeri già dalla primavera scorsa, quando non volle rinnovare il proprio contratto fino al 2024. Da allora i rapporti tra il club e il giocatore sono risicati, con anche in campo la visione di un malcontento evidente. Malcontento che starebbe condizionando l’intero spogliatoio, che già è parecchio mal ridotto per via delle prestazioni deludenti dell’ultimo periodo. Cuadrado non è in forma e sembra molto triste in questo periodo.

Le prestazioni del giocatore sono calate vistosamente e non sembra più quell’allegro esterno a cui eravamo abituati. Il calciatore ex Fiorentina potrebbe essere un profilo utile all’Inter, che cerca qualcuno proprio in quel ruolo. Difficile capire se la trattativa possa andare in porto, specialmente perché Cuadrado giura amore ai colori bianconeri da ormai tempo. È probabile possa andarsene via all’estero per tornare in Premier League, con l’Everton che sembra sulle sue tracce da tempo.