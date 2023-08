L’Inter punta Barak della Fiorentina

Il centrocampista della Fiorentina continua ad essere un forte obiettivo dei nerazzurri per il centrocampo

Antonin Barak è diventato una delle grandi novità del mercato dei trasferimenti: il giocatore della Fiorentina ha disputato un’ottima stagione in Serie A, che lo ha collocato tra i giocatori più quotati del campionato italiano. Il centrocampista d’attacco ceco attira costantemente l’interesse di squadre interessate a ingaggiarlo e promette di essere uno dei grattacapi della viola che potrebbe perderlo a malincuore, essendo un giocatore molto importante.

Antonin Barak è valutato 20 milioni di euro quindi le squadre interessate dovranno raggiungere almeno questa cifra per avere una possibilità di ingaggiarlo. Ha attirato l’attenzione dei top club italiani, ma il suo nome è stato citato anche in Premier League e Liga come possibile obiettivo di trasferimento.

Tuttosport sulla questione

Ecco cosa ha detto Tuttosport su quello che sta succedendo: “Fra gli esuberi in Europa, per esempio, ci sarebbe ancora Ndombelé (181), campione d’Italia col Napoli e ancora in uscita dal Tottenham (ma c’è il Galatasaray). In Italia, invece, stuzzica Barak (190) della Fiorentina, ma i rapporti fra i club non sono idilliaci, mentre Maggiore (185), dato in partenza dalla Salernitana, era stato valutato positivamente quando era allo Spezia“.

L’Inter, quindi, spingerà fortemente su un centrocampista per regalare a Simone Inzaghi una rosa competitiva sotto ogni punto di vista. Il centrocampista ceco piace e non poco ai nerazzurri, che però dovranno incontrare le resistenze della Fiorentina che non cederà così a cuor leggero. La viola vuole puntare più in alto e non lo si può fare cedendo i migliori.