L’Inter punta su Jarell Quansah

L’Inter, campione della Serie A, sarebbe intenzionata a ingaggiare il 20enne difensore inglese Jarell Quansah, valutato 20 milioni di euro dal Liverpool

Secondo quanto riportato da Inter Live, Jarell Quansah è oggetto di interesse da parte dell’Inter. I campioni della Serie A sono intenzionati a ingaggiare un difensore centrale nella finestra di trasferimenti estiva del 2025.

Il difensore del Liverpool è quindi un obiettivo dei campioni della Serie A, che lo valutano circa 20 milioni di euro. Sarà difficile provare a prelevarlo, però, visto che i Reds sono volenterosi di trattenerlo o a provare a ricavare di più dalla sua cessione.

Jarell Quansah e il suo percorso a Liverpool

Jarell Quansah ha impressionato positivamente da quando è entrato nella rosa della prima squadra del Liverpool. Originario di Warrington, l’inglese è con il Liverpool dall’età di cinque anni e si è fatto strada dopo essere entrato nelle giovanili del club del Merseyside nel 2008. Il 21enne ha esordito in prima squadra con il Liverpool nel gennaio del 2023 e negli ultimi 18 mesi ha guadagnato molto.

Quansah è sceso in campo 34 volte con il Liverpool, realizzando tre gol e tre assist. Tuttavia, il giovane ha faticato a mettersi in luce nei primi giorni della stagione 2024/25. Quansah ha iniziato la stagione 2024/25 come difensore centrale di Virgil van Dijk contro l’Ipswich Town. Tuttavia, Arne Slot lo ha tolto all’intervallo di quella partita e da allora il giovane difensore centrale non è più tornato in campo. Ciononostante, le quotazioni di Jarell Quansah sul mercato restano alte, con l’Inter tra le sue possibili pretendenti.