L’Inter punta su Meret: opportunità di mercato per il futuro tra i pali

L’Inter guarda avanti e mette nel mirino Alex Meret. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portiere del Napoli potrebbe diventare un obiettivo concreto per i nerazzurri, complice la situazione di stallo nelle trattative per il rinnovo del contratto con il club partenopeo.

Un rinnovo che non decolla

Da tempo Meret e il Napoli discutono di un prolungamento fino al 2027 con un ingaggio di circa 2 milioni di euro a stagione, ma l’accordo definitivo tarda ad arrivare. Il nodo principale sembra essere legato alle cifre, con le parti ancora distanti sulla valutazione economica. In questo contesto, l’Inter osserva con interesse, pronta a inserirsi qualora il portiere decidesse di non rinnovare.

L’Inter e la strategia del colpo a parametro zero

Il club milanese ha già dimostrato di saper approfittare delle occasioni di mercato, come dimostrato dal recente ingaggio di Piotr Zielinski a parametro zero. Anche con Meret, i nerazzurri potrebbero replicare questa strategia, assicurandosi un giocatore giovane e di qualità senza dover ricorrere a un esborso oneroso.

Una visione a lungo termine

Con Yann Sommer, attuale titolare tra i pali, che si avvicina ai 36 anni, l’Inter sta pianificando una transizione graduale verso il futuro. L’acquisto di Emiliano Martínez dal Genoa rappresenta un primo passo, ma Meret potrebbe essere la pedina ideale per garantire continuità e affidabilità nella porta nerazzurra.

La tentazione nerazzurra

L’interesse dell’Inter, unito alla complessità delle trattative tra il portiere e il Napoli, potrebbe rappresentare un elemento di pressione ulteriore per la società partenopea. Mentre il club di Aurelio De Laurentiis continua a cercare un’intesa, la prospettiva di approdare in una squadra di alto livello come quella guidata da Simone Inzaghi potrebbe spingere Meret a valutare nuove opportunità per il prosieguo della sua carriera. Con un mercato sempre più imprevedibile, l’Inter si prepara a cogliere un’occasione che potrebbe rivelarsi determinante per il futuro del reparto difensivo.