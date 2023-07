L’Inter punta un attaccante del Napoli

In questo periodo dell’anno l’attenzione di tutti gli appassionati di calcio è sul calciomercato. In questi caldi mesi dell’anno ci sono diverse trattative calcistiche che prendono forma ed altre che vengono annientate sul nascere. Ogni club prova ad accaparrarsi i migliori calciatori per essere il più competitivi possibile. Proprio in quest’ottica l’Inter di Simone Inzaghi sta cercando dei nuovi attaccanti per sostituire quelli che se ne sono andati.

Lukaku non tornerà a Milano ed Edin Dzeko già ha salutato i nerazzurri. Correa è in un dubbio mentre Lautaro è l’unico confermato. La società ha già ufficializzato però l’acquisto di Marcus Thuram, attaccante francese di grandi prospettive. L’Inter però ha bisogno di completare il suo reparto offensivo e per farlo sta pensando al centravanti del Napoli Giovanni Simeone.

Marotta e Ausilio sono alla ricerca ancora di un altro centravanti. Tra i nomi seguiti dal club nerazzurro, oltre a Simeone, ci sono anche quelli di Morata, Balogun, Taremi e Nzola. La dirigenza vuole regalare un gran colpo ai tifosi dopo la brutta telenovela con Romelu Lukaku.

Come si legge sul Messaggero, l’Inter ha messo nella sua lista obiettivi anche il centravanti del Napoli, Giovanni Simeone. L’attaccante argentino ha disputato una prima stagione in azzurro positiva ma è chiuso da un elemento imprescindibile per tutto l’ambiente come Victor Osimhen. Proprio per tale ragione l’ex Verona potrebbe prendere in considerazione l’idea di trasferirsi all’Inter.

Ora toccherà al Cholito decidere se restare a Napoli o se provare una nuova esperienza alla corte di Inzaghi. La concorrenza in nerazzurri è comunque alta ma sicuramente troverebbe più spazio a Milano che a Napoli. Attualmente non è arrivata nessun offerta alla dirigenza partenopea ma in queste calde settimane potrebbe accadere di tutto.