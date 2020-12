L’Inter può inserire Pinamonti per arrivare a Rodrigo De Paul

L’Inter insegue da tempo uno dei top player della Serie A: stiamo parlando di Rodrigo De Paul dell’Udinese il quale, già da diversi anni, sembra pronto a fare il salto di qualità in una big. Adesso i tempi sembrano essere maturi e i nerazzurri vorrebbero concretizzare l’acquisto già nel mercato invernale per rinforzare la propria rosa a metà del cammino.

Non soddisfatto dell’atteggiamento e delle prestazioni (per quel poco che è stato valutabile) di Christian Eriksen, Antonio Conte vuole un giocatore più pronto e più decisivo per rinforzare il centrocampo e ha individuato in Rodrigo De Paul la pedina perfetta. Uno dei maggiori problemi per vederlo con la maglia a strisce nerazzurre è il prezzo che la dirigenza dell’Udinese pretende per venderlo.

Sarebbero ben 35 i milioni richiesti dalla famiglia Pozzo per cedere il proprio calciatore ormai stabile nell’orbita della nazionale argentina. Secondo un’indiscrezione di Tuttosport, però, ci sarebbe una formula per far abbassare questo prezzo: l’inserimento nella trattativa del giovane Andrea Pinamonti.

Il ventunenne è subentrato in qualche occasione in questa stagione e sta ricoprendo il ruolo di quarto attaccante dietro Lukaku, Sánchez e Lautaro (senza contare Perisic). Fu prelevato dal Genoa per una cifra vicina ai 15-20 milioni variabili in base ai bonus e, non riuscendo a trovare spazio nello scacchiere di Conte, potrebbe essere una buona opzione per l’Udinese.

Molti tifosi dell’Inter si sono però detti dubbiosi a riguardo della posizione che ricopre De Paul in campo: quella di trequartista. La paura della tifoseria è quella che l’argentino farebbe la stessa fine di Eriksen in quanto non compatibile con il 3-5-2 di Antonio Conte che non prevedere l’utilizzo di un trequartista.