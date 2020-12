L’Inter può offrire Vecino all’Atalanta per arrivare a Gómez

Una delle pedine più ambite di questo imminente calciomercato di gennaio è Alejandro Gómez dell’Atalanta. Dopo la rottura con il tecnico Gasperini, la Dea non rinnoverà il suo contratto ed è decisa a cederlo per non rovinare ulteriormente l’atmosfera dello spogliatoio degli orobici in vista della seconda parte di stagione in cui i nerazzurri di Bergamo dovranno cercare di confermare il piazzamento tra le prime quattro oltre che affrontare gli ottavi di finale di Champions League contro il Real Madrid di Zidane.

Le pretese della dirigenza dell’Atalanta cono comunque alte per un trentaduenne come El Papu. Sembra che per meno di 10 milioni di euro non sia possibile iniziare a trattare con la squadra lombarda.

E sull’argentino, ci sono principalmente i top club italiani, tra cui Juventus, Milan e soprattutto l’Inter. La squadra di Antonio Conte sembra quella più intenzionata ad acquistarlo per rinforzare il proprio reparto offensivo.

Vista la precarietà fisica di Alexis Sánchez, Marotta vuole regalare un’altra freccia all’attacco che attualmente può contare solo su Romelu Lukaku e su Lautaro Martínez.

Tuttavia, il club milanese non sempre disposto a spendere 10 milioni di euro e sta puntando a uno sconto. Secondo quanto riferisce la redazione di SportMediaset, l’Inter vorrebbe inserire nell’operazione Matías Vecino che è attualmente fuori rosa per provare a proporre uno scambio all’Atalanta.