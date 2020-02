L’Inter sbarca su Amazon: online il catalogo dei prodotti nerazzurri ufficiali

L’Inter entra nel mercato dell’online aprendo il catalogo del suo merchandising sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza. I nerazzurri sbarcano su Amazon e lo fanno proponendo una partnership col colosso delle vendite da remoto che da oggi diventa distributore ufficiale dei prodotti interisti. Un passo che garantirà al club ulteriori incassi dalle vendite al netto dei negozi fisici che rimarranno aperti più per una questione di immagine che di introiti.

A dare la notizia ci ha pensato l’ufficio stampa della squadra attraverso un comunicato e un video rilasciato online in queste ore. Questo il messaggio.

L’Inter si unisce ad Amazon e compie un nuovo importante passo nell’espansione del proprio marchio: a partire da oggi è infatti disponibile sul sito di e-commerce il Brand Store del Club nerazzurro all’indirizzo http://www.amazon.it/inter.

Grazie a questa collaborazione, gli utenti Amazon e i tifosi nerazzurri dei maggiori paesi europei hanno adesso la possibilità di acquistare una selezione di articoli di merchandising ufficiale dell’Inter direttamente dal sito di e-commerce. Per celebrare questo importante passo, il club nerazzurro ha inoltre ideato una collezione di capi esclusivi, ispirati alla campagna Not For Everyone e in vendita solamente sullo shop Amazon.

Curioso il claim con cui il video si apre, destinato a piantarsi profondamente nella mente dei tanti supporters del club meneghino. “Our world in your wishlist” – il nostro mondo nella tua lista dei desideri. Divertente anche il concept del corto a cui partecipano: Borja Valero, Lautaro Martinez, Young e Moses. Ai giocatori spariscono misteriosamente alcuni oggetti del loro equipaggiamento che poi “appaiono” altrettanto misteriosamente online pronti per la vendita.

Entusiasta anche il CEO dell’Inter Alessandro Antonello che commenta così la nuova strategia di marketing: “È per noi fondamentale che i tifosi sentano il legame con i colori nerazzurri e legarci ad Amazon rappresenta un’ottima opportunità per avvicinarci ai nostri fan in tutta Europa, rendendo l’acquisto dei nostri prodotti ufficiali ancora più semplice!”.