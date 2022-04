L’Inter si butta su Pjanic

Miralem Pjanic potrebbe tornare in Italia. Sul bosniaco ci sarebbe l’Inter, forte della conoscenza con Giuseppe Marotta

L’Inter potrebbe fare l’ennesimo sgarbo alla Juventus. Giuseppe Marotta vorrebbe infatti provare a prendere Miralem Pjanic, che non sta trovando fortuna in Turchia.

Il bosniaco non sta particolarmente incantando al Besiktas, tanto da finire al non essere neppure tra le prime scelte di formazione.

Il bosniaco sarebbe potuto tornare in bianconero la scorsa estate – stando ad alcune voci – salvo poi saltare a causa di altre valutazioni tecniche. Ora potrebbe ritornare in Italia, ma in un’acerrima rivale.

Un giocatore da ritrovare

La parabola discendente del bosniaco è evidente. Iniziata sin dagli ultimi tempi in bianconero, ha continuato il suo periodo nero anche in Spagna. Al Barcellona è partito con il perdere sempre più la titolarità, fino a diventare sacrificabile sul mercato.

Ora la Turchia, dove non riesce a ritagliarsi poi così tanto spazio. Il calciatore bosniaco ha giocato circa il 50 % delle partite totali, arrivando a totalizzare 26 presenze con 4 assist. Tante, troppe le partite in cui il minutaggio si è ritrovato ad essere risicato.

Il calciatore è in parabola discendente e vorrebbe provare un ultimo tentativo ad alti livelli, cosa che l’Inter potrebbe offrirgli. Miralem Pjanic è molto legato ai colori bianconeri, ma resta da capire se seguirà anche lui la via del professionismo. Il trasferimento all’Inter da parte di un ex Juventus non è mai ben visto, nonostante siano scelte dettate dalla carriera. I tifosi la prenderebbero sicuramente male. Pjanic dovrà valutare anche questo aspetto.