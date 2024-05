L’Inter si muove sul mercato: due arrivi e tre in cantiere

Il cambio di proprietà appena avvenuto all’Inter non sembra aver modificato troppo i piani della società di Giuseppe Meazza, che continua così il suo percorso. Beppe Marotta ha già pronti due acquisti e sta trattando per i primi tre

L’Inter continua a lavorare come gli altri colossi europei per costruire i propri piani per la prossima stagione. I nerazzurri sono stati incoronati campioni dello Scudetto e quindi hanno diversi fronti aperti per mantenere o migliorare la rosa di Simone Inzaghi.

La squadra italiana spera di svelare i due acquisti legati alla scadenza dei contratti rispettivamente con Porto e Napoli. Mehdi Taremi e Piotr Zielinski entreranno a far parte di un club, ora sotto la proprietà di Oaktree, che potrebbe subire dei cambiamenti.

Beppe Marotta è ancora al timone

Ma non è proprio questo che La Gazzetta dello Sport spiega questo mercoledì, perché il quotidiano dalle pagine rosa assicura in questo caso che Beppe Marotta sta ancora lavorando su tre obiettivi che erano già presenti in precedenza. A cominciare da Bento, il 24enne portiere brasiliano dell’Athletico Paranaense.

Anche gli attaccanti Albert Gudmundsson (26 anni, Genoa) e Andrea Pinamonti (25 anni, Sassuolo) sono ancora in agenda e le trattative sono in fase avanzata. Per agevolare questi acquisti, però, saranno necessarie alcune partenze dalla rosa di Simone Inzaghi. Pinamonti sarebbe un ritorno, l’ennesimo, visto che l’attaccante ha vissuto varie stagioni sotto la proprietà nerazzurra. Il giovane centravanti potrebbe divenire il vice Lautaro e a 25 anni finalmente provare ad avere una grande chance con i più grandi tra i nerazzurri.