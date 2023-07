L’Inter si unisce alla corsa per Mamardashvili

La squadra del Valencia è ancora in attesa del futuro del suo portiere, che è un serio candidato ad essere protagonista della finestra estiva di calciomercato

Da un lato, il Valencia sta ancora negoziando l’auspicato ingaggio di Pepelu, per il quale il Levante ha già offerto 5 milioni di euro, secondo quanto riportato da Súper Deporte. Un chiaro obiettivo per puntellare la rosa di Rubén Baraja, che per il momento non sta ancora prendendo forma a causa delle note difficoltà del club in fatto di ingaggi.

Ma d’altra parte al Mestalla sono consapevoli che parte della soluzione ai loro problemi passa attraverso una grande cessione, e quella che ha le maggiori possibilità di concretizzarsi sembra essere abbastanza chiara. In questo caso si tratta di Giorgi Mamardashvili, portiere georgiano di 22 anni.

L’Inter a caccia di giocatori

Le sue eccellenti prestazioni sono state fondamentali per la permanenza in Primera Division della squadra. Questa settimana il portiere è stato accostato anche al Bayern Monaco e le sue quotazioni sono in rialzo, visto che molti club lo seguono.

Tra questi, secondo quanto riportato in Italia e ripreso dal suddetto quotidiano, c’è anche l’Inter che sta cercando un sostituto di André Onana. Il camerunese è il grande desiderio del Manchester United, che sta preparando una nuova offerta per lui, come abbiamo già potuto vedere nelle scorse settimane. Il giocatore sembra gradire la pista inglese e i nerazzurri dovranno cercare di trovare un sostituto al più presto, per iniziare la preparazione in vista della prossima stagione al meglio.