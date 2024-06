L’Inter sta per concludere l’accordo per due giocatori di Genoa e Venezia

L’Inter sta per concludere l’acquisto del portiere del Genoa Josep Martinez e del centrocampista del Venezia Tanner Tessmann

Lo riferisce l’emittente italiana Sky Sport Italia, tramite FCInterNews. La finestra di trasferimento dell’Inter è ormai ben avviata. I nerazzurri non vivranno l’estate vorticosa che hanno vissuto l’ultima volta. La scorsa estate, dodici giocatori hanno lasciato l’Inter e dodici sono arrivati per sostituirli.

In questa finestra estiva, la priorità dell’Inter è quella di mantenere unita la squadra esistente. Non c’è un grande desiderio di modificare eccessivamente una squadra che ha appena vinto il titolo di Serie A in modo dominante. Questo non significa, però, che l’Inter non farà acquisti. E ci sono un paio di profili per i quali il club è pronta a muoversi.

L’Inter si avvicina alle trattative per Josep Martinez e Tanner Tessmann

Una delle priorità principali dell’Inter all’inizio della finestra di trasferimenti è stata l’ingaggio di un portiere a lungo termine. Con il club tranquillo su altri fronti del mercato dei trasferimenti, i nerazzurri stanno cogliendo questa estate come un’opportunità per risolvere il piano di successione tra i pali. L’Inter ha individuato in Martinez del Genoa il suo obiettivo.

I nerazzurri vogliono che il 26enne ex portiere dell’RB Lipsia arrivi come riserva di Yann Sommer nella prossima stagione. Poi, nelle stagioni successive, sostituirà lo svizzero a lungo termine. Inter e Genoa sono in trattativa per Martinez da circa una settimana. Il Grifone ha fissato una valutazione iniziale di 18 milioni di euro per lo spagnolo. Ma l’Inter punta a pagare una cifra in contanti di circa 12-13 milioni di euro per Martinez. In seguito, potrebbe dare anche un giocatore in prestito per compensare la differenza. Nel frattempo, Martinez non è l’unico giocatore per il quale l’Inter è in trattativa. Secondo quanto riportato da Sky, i colloqui tra l’Inter e il Venezia per il trasferimento del 22enne centrocampista statunitense Tanner Tessmann sono andati avanti rapidamente. Il Venezia vuole un compenso di circa 7-8 milioni di euro per Tessmann.