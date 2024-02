L’Inter sulle tracce di Adrien Rabiot: una mossa audace che irrita la dirigenza? bianconera

Secondo quanto riportato da Tuttosport , l’Inter sembra essere sulle tracce di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus il cui contratto scadrà a fine giugno. Questa possibile mossa del club nerazzurro non solo ha scosso l’attenzione dei tifosi, ma ha anche irritato la dirigenza bianconera.

Rabiot, con il suo stile di gioco e le sue capacità, è diventato oggetto di desiderio per l’Inter, che sembra aver individuato in lui un’aggiunta preziosa al proprio centrocampo. La notizia è stata alimentata ulteriormente dalla similitudine del sistema di gioco della Juventus con quello dell’Inter, rendendo l’idea di un’eventuale transizione più fluida per il giocatore.

Mentre alcuni hanno etichettato questa opzione come una totale follia, altri, come il noto commentatore Barzaghi, suggeriscono di non sottovalutare la possibilità. Barzaghi, attraverso il suo canale Youtube, ha confermato che le voci su Rabiot sono più concrete di quanto si creda e che, nonostante le difficoltà, non si può escludere un suo approdo a Milano.

L’Inter, guidata da un dirigente navigato come Beppe Marotta, potrebbe aver studiato questa mossa non solo per migliorare la propria rosa, ma anche per creare un’azione di disturbo nei confronti della Juventus. L’idea di vedere Rabiot indossare la maglia nerazzurra potrebbe agitare le acque attorno alla Vecchia Signora. Questa mossa potrebbe anche essere interpretata come una sorta di rivalsa per l’acquisizione di Tiago Djalò, un altro giocatore che la Juventus ha “strappato” all’Inter a parametro zero.

Nel frattempo, la situazione del rinnovo contrattuale di Rabiot con la Juventus sembra essere in stallo. Il giocatore, insieme alla madre e procuratrice Veronique, sta ancora valutando le opzioni. Tuttavia, in caso di addio alla Juventus, Rabiot preferirebbe un club estero per misurarsi con un diverso tipo di calcio e di sfide.

In definitiva, l’interesse dell’Inter per Rabiot rappresenta una mossa audace e intrigante che potrebbe portare a cambiamenti significativi nel panorama calcistico italiano, mentre la Juventus si trova di fronte a una decisione importante riguardo al futuro del talentuoso centrocampista francese.