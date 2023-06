L’Inter tiene d’occhio la situazione di Dani Ceballos

L’Inter sarebbe interessato a ingaggiare Ceballos, offrendogli la continuità che cerca nella sua carriera

Il futuro di Dani Ceballos al Real Madrid resta in dubbio e nelle ultime ore l’Inter ha manifestato il proprio interesse ad acquisire i suoi servizi. Il 26enne centrocampista di Utrera ritiene di aver acquisito importanza con il nuovo allenatore Carlo Ancelotti, ma non è ancora riuscito a imporsi come titolare nell’undici di partenza.

Secondo quanto riportato, l’Inter sarebbe interessata a ingaggiare Ceballos, offrendogli la continuità che cerca nella sua carriera. Il club italiano sta cercando di rafforzare la propria rosa e vede nel centrocampista spagnolo un’opportunità per rinforzare il proprio centrocampo. Inoltre, Ceballos aspira a essere convocato nuovamente nella Nazionale spagnola e all’Inter potrebbe trovare lo scenario ideale per mettersi in mostra e guadagnarsi un posto in Nazionale.

In questa stagione Ceballos ha totalizzato 45 presenze in tutte le competizioni, realizzando un gol e nove assist. Tuttavia, non è riuscito a raggiungere la continuità desiderata e ritiene che un cambio di scenario potrebbe giovare alla sua carriera. Se dovesse approdare all’Inter, Ceballos vivrebbe la sua prima esperienza in Serie A, un campionato altamente competitivo che offre nuove sfide. Il giocatore spagnolo avrebbe l’opportunità di mettersi alla prova in un nuovo ambiente e di adattarsi a un diverso stile di gioco.

Il Real Madrid, invece, sta effettuando una revisione della squadra e nel fine settimana dovrebbero partire diversi giocatori, tra cui Asensio, Hazard, Mariano e Benzema. Tuttavia, la decisione finale sulla continuità di Ceballos dipenderà dalla sua volontà e dalle trattative tra i club interessati. In definitiva, Dani Ceballos è in un momento chiave della sua carriera e l’Inter ha mostrato interesse per il suo ingaggio. Il centrocampista spagnolo sta cercando di affermarsi come titolare e di riconquistare il posto in Nazionale, e nel club italiano potrebbe trovare l’opportunità che cerca.