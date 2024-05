L’Inter torna prepotente su Beto

La dirigenza dell’Inter vuole assicurarsi buone prestazioni del proprio reparto portieri per i prossimi anni. Per questo motivo il club sta lavorando all’idea di ingaggiare il giovane Bento, un portiere brasiliano che, per una stagione, avrebbe l’opportunità di lavorare al fianco del veterano Yann Sommer

Tra gli obiettivi dell’Inter per la prossima estate c’è l’ingaggio di un nuovo portiere. I nerazzurri vogliono portare un portiere che succeda a Yann Sommer, il portiere svizzero che sta per compiere 36 anni e il cui contratto scade nel giugno 2026.

Ad oggi, il portiere in cima alla lista dei desideri della squadra lombarda è Bento. Il 24enne brasiliano attrae per i suoi riflessi davanti alla porta, per il coraggio di uscire dalla sua zona di comfort e per la notevole potenza aerea che gli deriva dai suoi 190 centimetri di altezza.

L’idea dell’Inter per la prossima stagione

L’idea è quella di unire e creare un dualismo tra Bento e Sommer per almeno una stagione. In questo modo, il due volte convocato nella nazionale brasiliana avrebbe il tempo di ambientarsi nel nuovo ambiente e di acquisire la fiducia necessaria per diventare successivamente il leader dei portieri del futuro nerazzurro.

Attualmente il nativo di Curitiba è legato all’Athletico Paranaense fino al dicembre 2026, quindi il suo ingaggio è legato ad un accordo preventivo tra i club e al pagamento di una cifra che i sudamericani vorrebbero aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro e i nerazzurri vorrebbero ridurre a circa 15 milioni per non pagare troppo per un secondo portiere da far crescere