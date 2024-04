L’Inter vira prepotentemente su Di Lorenzo: le ultime

Marotta sembra volere a tutti i costi Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli potrebbe essere uno dei sacrificati sul mercato da parte di Aurelio De Laurentiis per fare un mercato un po’ più “forte”

L’Inter continua a monitorare le eventuali occasioni sul mercato ed una di queste sembrerebbe portare il nome di Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha un contratto in scadenza nel 2028 e non sembra sia in bilico il suo posto nella società partenopea, ma davanti ad una buona offerta il Napoli potrebbe anche cedere.

In estate andranno via tanti giocatori e tra i possibili addii potrebbe esserci anche quello del giocatore nativo di Lucca. Il talento toscano ex Empoli potrebbe tornare utile all’Inter, con Aurelio De Laurentiis che non andrà molto leggero su eventuali costi per la cessione. Si parla di 25-30 milioni, con una stagione pessima per gli azzurri che sta portando a svariate valutazioni.

Ne parlano da Radio Kiss Kiss Napoli

A parlarne è stato Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli che ha confermato la voce che vuole Giovanni Di Lorenzo allontanarsi dal capoluogo campano. Ecco cosa ha detto: “… Molti sono rimasti sorpresi del fatto che si discuta di un’eventuale partenza di Di Lorenzo. Il collega del Mattino ipotizza che ci siano su di lui due club inglesi ed io ve lo confermo. La società, alla luce di questa stagione, farà delle valutazioni, ma anche i calciatori le faranno. Zielinski potrebbe non essere l’unico calciatore che andrà all’Inter, ma l’Inter vuole a tutti i costi anche Di Lorenzo. Marotta s’è già mosso con l’entourage del calciatore”.