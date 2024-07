L’Inter vuole ingaggiare Tessmann prima di organizzare il prestito all’Everton

L’Inter è vicina all’accordo per il centrocampista del Venezia Tanner Tessmann, che ha intenzione di cedere in prestito all’Everton dopo essersi assicurato la sua firma

I nerazzurri stanno cercando un accordo per il 22enne centrocampista americano da diverse settimane e sono pronti a pagare agli Arancioneroverdi circa 7 milioni di euro. Tessmann è cresciuto al Venezia negli ultimi tre anni e si è messo in luce nella scorsa stagione di Serie B, segnando sei gol e fornendo tre assist in 37 presenze regolari in campionato. Il suo contratto scade alla fine di giugno del prossimo anno.

L’Inter pensa a Tessmann Il quotidiano locale La Nuova di Venezia e Mestre, racconta che l’Inter è pronta ad accogliere Tessmann e vorrebbe mandarlo in prestito all’Everton dopo il suo arrivo dal Venezia. Nel frattempo, il proprietario della Roma Dan Friedkin sta ancora lavorando per completare la sua offerta di acquisto per i Toffees, aggiungendo così un altro legame alla Serie A.

Come raccontato da Romano…

Fabrizio Romano ha espresso la propria opinione sul trasferimento del calciatore. Ecco cosa ha detto attraverso il proprio profilo X (ex Twitter): “L’Inter sta pianificando di concludere l’accordo con Tanner Tessmann questa settimana, ingaggiandolo dal Venezia e mandando poi il centrocampista statunitense in prestito per una stagione. A quanto risulta, Ipswich Town e Feyenoord sono due dei tanti club che hanno mostrato interesse per il prestito”. Il giocatore quindi potrebbe non restare al Venezia in prestito come si pensava prima, ma andare all’estero per fare esperienza internazionale e cercare di ritornare alla base.