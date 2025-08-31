Beppe Bergomi a SKY: “De Bruyne esaltato da tutti ma poi ci rendiamo conto che non possiamo paragonarlo a quello di 3 anni fa”

Durante la trasmissione Sky Calcio, l’ex difensore dell’Inter, Beppe Bergomi ,ha commentato la prestazione di Kevin De Bruyne nella partita contro il Cagliari. Dopo la gara con il Sassuolo, in cui il belga era stato elogiato da tutti, l’ex bandiera nerazzurra ha evidenziato come la sua prova non sia stata della stessa intensità.

“Andiamo su un terreno scivoloso, col Sassuolo viene esaltato da tutti, poi ci accorgiamo che non ha più quella velocità di palla, quel cambio, ma siamo all’inizio. A noi piace vedere quando finge di calciare e poi imbuca, sono giocate che restano e piacciono, ma non possiamo paragonarlo a quello di 3 anni fa, pure negli ultimi due anni era scalato”.

SSC NAPOLI, IL COMMENTO DI BEPPE BERGOMI A SKY SU KEVIN DE BRUYNE: IL CENTROCAMPISTA NON HA IMPRESSIONATO L’EX CALCIATORE DELL’INTER

Bergomi ha spiegato che il centrocampista non ha più quella rapidità nella gestione del pallone e nei cambi di ritmo che lo avevano reso devastante negli anni passati. Allo stesso tempo, ha voluto sottolineare che ci troviamo soltanto all’inizio della stagione e che De Bruyne resta comunque un calciatore capace di illuminare il gioco con giocate di altissima qualità.