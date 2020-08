L’intermediario di Osimhen: “Sono un po’ preoccupato dalle ultime parole di Rino Gattuso”

Aurelio De Laurentiis, nella prossima stagione, ha intenzione di portare il Napoli in alto. Per fare ciò, ha deciso di affidare la panchina a Gennaro Gattuso e cercare di creare una squadra a sua immagine e somiglianza.

Per questo motivo, il primo acquisto è stato Victor Osimhen, un attaccante che è esploso la scorsa stagione con il Lille e per cui la società partenopea ha deciso di spendere una cifra importante: oltre 70 milioni di euro.

Ai microfoni di Raio Punto Nuovo è intervenuto l’intermediario italiano che si è occupato del trasferimento a Napoli dell’attaccante del Lille, Andrea D’Amico. Queste le parole dell’agente, il quale ha rilasciato alcune parole un po’ preoccupanti circa la permanenza a Napoli di Rino Gattuso. Ecco i principali aspetti evidenziati.

“Devo dire la verità sono un po’ preoccupato dalle ultime parole di Rino durante la conferenza stampa circa il vertice con ADL e Giuntoli. Di solito lui, prima di questi grandi eventi, è molto preso e per questo non l’ho sentito. Non vi nascondo, però, che le sue parole mi hanno fatto pensare che molto dipende dal progetto del presidente azzurro. Rino è arrivato a Napoli in una situazione compromessa ed ha attuato una rivoluzione, mettendo le cose apposto e vincendo. A mio avviso Rino merita anche un riconoscimento dal lato economico“.

Le parole di Andrea D’Amico, agente molto vicino a Gattuso e alla SSC Napoli, hanno fatto preoccupare i tifosi napoletani, i quali hanno iniziato ad amare sin da subito il nuovo allenatore e non vorrebbero assolutamente un suo addio.