L’intervista di Enrico Fedele sul Napoli e Kvaratskhelia

Enrico Fedele è stato intervistato ai microfoni di Marte Sport Show. L’ex dirigente ha ammonito un po’ tutti, ha dichiarato che non deve essere esaltata così tanto ne la squadra azzurra ne il talento del georgiano Kvaratskhelia. Ecco le sue parole:

“Non vedo un Napoli migliore degli anni passati. Se dovessi fare solo un’analisi statistica, ricorderei che, a questo punto, il Napoli di un anno fa aveva già vinto otto partite, mentre quello attuale ne ha pareggiate due ed ha rischiato di pareggiarne tre. E’ inutile esaltarci tanto. Credo che siamo arrivati ad un punto nel quale abbiamo bisogno di restare con i piedi per terra. E’ una Serie A particolare – ha aggiunto – con cinque o sei squadre che fanno un campionato e la Juventus che ne fa un altro. Le squadre di Spalletti hanno sempre inizi travolgenti per poi fermarsi per strada”.

“Luciano Spalletti ha fatto bene a fare una ramanzina a Khvicha Kvaratskhelia, che ha giocato da 4 nell’ultima partita: è questo il voto che gli ho dato sul quotidiano ‘Il Roma’. Il suo talento è indiscusso, però deve capire che deve giocare con i compagni e non da solo. Spesso un assist è preferibile ad un tiro in più. Come si suol dire, mazze e panelle fanno i figli belli. Io non lo toglierei mai, ma – ha concluso fedele – il georgiano deve capire certe cose, se vuole rendere al meglio in Italia”.

Parole dure quelle di Fedele che però vogliono portare tutti con i piedi per terra, per non sperare troppo in qualcosa che poi, a poche partite dalla fine del campionato, svanisce. Kvara può e deve migliorare, è troppo solista, ha bisogno di alzare la testa e dialogare con i compagni.

Stasera c’è una sfida importante per i partenopei che andranno al San Siro per sfidare il Milan in una sfida ai vertici della classifica. Ora c’è bisogno di dimostrare quanto può sognare questo Napoli.