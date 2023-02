L’intervista di Lo Monaco: “In Champions solo una squadra superiore al Napoli”

Il Napoli dopo la vittoria con il Sassuolo si appresta a preparare la gara di UEFA Champions League con l’Eintracht Francoforte. Queste due squadre si affronteranno martedì sera in un entusiasmante match. Il Napoli si presenterà con la migliore formazione disponibile per cercare di ipotecare già la questione passaggio del turno. Non sarà semplice con i tedeschi ma i partenopei hanno tutti i presupposti per vincere.

Sul percorso del Napoli in Champions e sulle sue avversarie ha parlato il direttore Pietro Lo Monaco a Radio Marte. Ecco cosa ha detto: “Oggi il Napoli gioca un gran calcio, un calcio europeo. Per me al netto delle analisi e degli analisti, il Napoli ha la possibilità di passare il turno in Champions.

L’Eintracht ha una buona rosa, esprimono un buon calcio in generale, non molto appariscente ma sicuramente pratico. Ha alcune buone individualità: Lindstrom, Gotze e la punta centrale. Credo che tra Liverpool, Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco quella realmente superiore al Napoli possa essere il City. Il Real è il cosiddetto usato sicuro che nelle competizioni risponde sempre presente. Sono tutte squadre, compreso il PSG, che da un punto di vista tattico presentano delle lacune che il Napoli ci può mettere il dito nella piaga e può far male.

Luciano Spalletti ha sempre fatto giocare bene le proprie squadre. Basti pensare a Roma, Inter e Zenith. Lui ha sempre prediletto l’espressione di gioco. Che poi si possano vincere 1 o 20 campionati, quello è un altro paio di maniche. Spalletti per me insegna calcio e le sue squadre sono sempre belle da vedere a differenza di qualche altro che ha vinto tanto ma con squadre lacunose sotto l’aspetto tattico.”

Il Napoli, quindi, ha la possibilità di dire la sua in Champions quest’anno. I pericoli, probabilmente, più grandi arriveranno da Real Madrid, Bayern e Manchester City. Per ora c’è da passare il primo turno e poi, ne vedremo delle belle.