Lione, Aulas: “Avremmo già dovuto essere ai quarti. Juve super favorita. Ci riproveremo per Matuidi”

Jean Michel Aulas, presidente del Lione, prossimo avversario della Juventus in Champions League, torna a parlare della sfida in programma ad agosto contro i bianconeri. Il patron in un’intervista a La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla gara e chiarito importanti questioni di mercato. Le parole:

Sulla gara: “L’Uefa deciderà a metà luglio, dipenderà dalle garanzie sanitarie ma ho fiducia nel lavoro di Agnelli che è anche alla guida dell’Eca. Visto che dai quarti si giocherà a gara secca sarebbe stato logico pensare che il Lione fosse già qualificato. Accettiamo la gara di ritorno, però. Siamo a favore del fair play”.

Su Champions e mercato: “La Juve è super favorita: non perché è più forte del Lione, ma perché arriverà in forma anche se Ronaldo non sembra essere al meglio della forma. Noi avremo appena ricominciato dopo più di tre mesi e mezzo senza giocare. Cercheremo di prepararci al meglio anche se non sappiamo neppure se riusciremo a disputare qualche amichevole. Nel calcio non si può mai dare nulla per scontato, la gara d’andata lo dimostra. Ad agosto recupereremo anche capitan Depay, prima però faccio un giro a Lourdes.

Aouar? Ho sempre pensato che non sarebbe male fare operazioni con la Juve, ma non credo che i bianconeri siano una priorità del giocatore. Da Torino ho ricevuto offerte solo per giocatori di seconda fascia, dei quali non ricordo i nomi”.

Su Matuidi: “E’ un leader che ha tecnica ed esperienza. Un anno fa ci avevamo già provato, ora sarà più difficile vista la situazione, ma se Blaise rivede le sue esigenze e la Juve lo libera, per noi può essere un grande acquisto”.