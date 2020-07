Lipsia, Rangnick rinnova e punta a trattenere Schick. Il ds Krosche: “Ci stiamo lavorando”

Con il rinnovo di Stefano Pioli è definitivamente saltata la trattativa tra il Milan e Ralf Rangnick e di conseguenza anche l’approdo di Patrik Schick in rossonero. Il centravanti era il primo nome sul taccuino del tecnico in caso di approdo a Milano, ma ora il futuro prenderà un’altra direzione.

Rangnick ha firmato il rinnovo con il gruppo Red Bull e la priorità ora è la permanenza di Schick al Lipsia. Il club tedesco è soddisfatto del rendimento del giocatore, autore di 10 reti in 26 presenze stagionali, ma ritiene eccessivi i 29 milioni di euro fissati dalla Roma per il riscatto.

Nonostante ciò, la dirigenza tedesca è al lavoro per trovare un accordo con il club giallorosso, come confermato dal direttore sportivo Markus Krosche:

“Sia Schick che Angelino voglio giocare per il Lipsia. Stiamo lavorando per trovare una soluzione” . Queste le parole rilasciate a DPA.

La Roma attende di monetizzare la cessione del giocatore, che ha varie pretendenti in giro per l’Europa. L’idea dei giallorossi è quella di scatenare una vera e propria asta per far lievitare il prezzo del cartellino.