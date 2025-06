L’Ipswich vuole acquistare Jens Cajuste: servono almeno 7 milioni di euro

In attesa di ufficializzare i primi colpi del mercato estivo, prima di tutti quello ormai ai dettagli di Kevin De Bruyne, il Napoli è al lavoro per sfoltire la rosa e cercare di piazzare gli esuberi che non troveranno spazio nella rosa che Antonio Conte avrà a disposizione per la prossima stagione: fare bene in Champions League e piazzarsi tra i primi posti in campionato sono gli obiettivi che ci si prefiggono a Castel Volturno.

Uno dei calciatori che già l’estate scorsa era stato ceduto, seppur a titolo temporaneo, è Jens Cajuste. Lo svedese si era trasferito all’Ipswich Town con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della compagine inglese. La squadra dell’est dell’Inghilterra, però, non è riuscita a salvarsi e si è piazzata penultima in Premier League con 22 punti totalizzati, sopra solo al Southampton e di poco sotto al Leicester.

Il club inglese, qualora si fosse salvato, avrebbe dovuto corrispondere al Napoli un assegno da 10 milioni di euro in virtù dell’obbligo di riscatto, clausola che, però, non si è potuta attivare. Ciò nonostante, la squadra che gioca le sue partite casalinghe a Portman Road vorrebbe comunque provare a intavolare una trattativa con De Laurentiis per trattenere Cajuste in squadra e utilizzarlo per cercare di ottenere la promozione nella prossima Championship, il campionato inglese di Serie B.

Cajuste ha ancora un contratto in vigore con il Napoli per altri tre anni, per cui gli inglesi che, stando a quanto riportato dal portale Ipswichstar, sono comunque interessati a confermarlo, dovranno formulare un’offerta economica soddisfacente. Il classe 1999 venne acquistato nell’estate del 2023 dal Reims per un valore di 12 milioni di euro.

Il suo ammortamento a bilancio grava ancora di 7.2 milioni di euro per i tre anni restanti di contratto, quindi per evitare una minusvalenza, il DS Giovanni Manna dovrebbe cercare di ottenere una cifra vicina a questa. Anche l’allenatore dell’Ipswich Kieran McKenna ha manifestato il suo gradimento per il giocatore, ma ha ammesso che a oggi la trattativa è ancora in salita.