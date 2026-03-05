L’Iran lancia missili su un altro aereoporto: dense colonne di fumo nero in Azerbaijan

La tensione si estende anche all’Azerbaijan, dove nelle ultime ore si è verificato un nuovo episodio militare. Un drone o missile di origine iraniana avrebbe preso di mira il terminal dell’aeroporto internazionale di Nakhichevan. La città si trova nell’exclave azera che confina direttamente con l’Iran. Lo scalo colpito dista appena una decina di chilometri dalla frontiera.

Le autorità locali hanno riferito che almeno due persone sono rimaste ferite a seguito dell’attacco. L’esplosione ha provocato seri danni alle strutture del terminal aeroportuale. Subito dopo l’impatto sono scattate le operazioni di emergenza. Squadre di soccorso e sicurezza sono intervenute per mettere in sicurezza l’area.

Le immagini registrate sul posto mostrano uno scenario di forte devastazione. Alcuni filmati diffusi sui social evidenziano parti dell’edificio danneggiate. Nel cielo si alzano anche dense colonne di fumo scuro. Secondo le prime ricostruzioni, l’impatto del drone avrebbe innescato un incendio.

Intanto emergono ulteriori segnalazioni che aumentano la preoccupazione. L’agenzia statale azera APA sostiene che altri droni sarebbero precipitati in diverse zone del Paese. Non è ancora chiaro quanti velivoli senza pilota siano stati coinvolti. Le autorità stanno proseguendo le verifiche per capire l’estensione degli attacchi.