L’Isola dei Famosi 14, frecciatine social tra Soleil Sorgè e i suoi ex compagni

Soleil Sorgè è stata una delle protagoniste dell’Isola dei Famosi 14 ma anche una delle più discusse. Ieri su Instagram alcuni ex naufraghi si sono riuniti in una diretta e hanno fatto quattro chiacchiere sul loro percorso e sull’edizione di quest’anno.

SCINTILLE TRA EX ISOLANI – I naufraghi in questione sono Marco Maddaloni, Luca Vismara, Marina La Rosa e Aaron Nielsen. Gli ex isolani si sono ritrovati a parlare anche di Solei Sorgè, storica “nemica”, la quale da Barbara D’urso ha lanciato una vera e propria stoccata a Maddaloni. Nel momento della diretta, Marco ha spiegato alcune cose e ha lanciato una frecciatina a Soleil.

“Qualcuno mi dice: Marco continua a sfan*****e Soleil come prima che sto godendo” ha detto. “No ragazzi, non sfan*ulo Soileil perché per me lei sull’Isola era molto forte. La sto sfan*ulando adesso perché comunque è inutile che va a parlare in altri programmi di me. Dovrebbe trovarsi un lavoro in modo che comincerebbe a guadagnare non sulle spalle degli altri” ha continuato Maddaloni.

Marina La Rosa ha commentato: “Sono molto orgogliosa di te Marco. Ho puntato sul cavallo giusto”. Queste affermazioni non sono sfuggite a Soleil Sorgè, la quale non ha aspettato troppo per rispondere. Con la sua solita ironia tagliente, l’ex naufraga ha condiviso su Twitter la celebre scena tratta da Il Marchese del Grillo: “Mi dispiace ma io sono io e voi non siete un ca**o”. “E’ che l’unico contenuto che riescono a fare persino in quattro resto io” ha continuato Soleil.

MARCO MADDALONI SPOILERA LA FINALE? – “Io credo che la finale si farà in Honduras, è l’unico modo. Gli eliminati arriveranno in studio sempre due settimane dopo” ha commentato Maddaloni nel frammento di video riportato da Biccy.it.