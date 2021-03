L’Isola dei Famosi, Akash un anno fa sul reality: “Non mi butto a fare trash”

Nonostante la sua breve esperienza all’Isola dei Famosi, Akash Kumar ha lasciato il segno. Il modello ha mostrato fin da subito il suo caratterino, stupendo i presenti in studio con la sua decisione di abbandonare il programma.

In queste ultime ore è stata ripescata una vecchia intervista che l’ex naufrago aveva fatto solo un anno fa. In questo video postato su Instagram, il ragazzo aveva ammesso di aver rifiutato l’offerta di partecipare al programma.

“Nonmi butto a fare trash” – Il ragazzo dagli occhi di ghiaccio ha fatto non poco discutere. Durante la sua brevissima permanenza in Honduras, sui social si è molto parlato di lui. Oltre ai suoi occhi, di cui si è ipotizzato siano frutto di un intervento chirurgico, sono stati criticati i suoi modi di fare.

Intervistato da Stefano Guindani, un anno fa Akash rivelava di aver ricevuto una proposta dal reality. Quella volta, però, il modello aveva deciso di rifiutare. Reduce dall’esperienza di Ballando con le Stelle, il modello aveva etichettato L’Isola dei Famosi come programma trash. “Chi fa più trash va più avanti. Ormai è troppo trash, fai un programma televisivo e diventi trash”, aveva così spiegato al fotografo.

Lo scorso aprile, periodo in cui è stata realizzata l’intervista, Kumar aggiungeva: “Non mi butto a fare trash perché il potenziale ce l’ho. Vorrei fare altro nella mia vita, non vorrei buttarmi in quel trash. Tanto loro cercano quel caso di gossip che non esiste e non fa per me…”.

Nonostante qualche discussione, Akash ha deciso di accettare l’offerta di quest’anno. La sua corsa verso la vittoria del reality si è interrotta inaspettatamente durante la puntata di ieri sera, quando il ragazzo ha deciso di ritirarsi dalla gara.

Per vedere il video dell’intervista, clicca qui.