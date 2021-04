L’Isola dei Famosi, Beatrice Marchetti: la gaffe della naufraga

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi sono giunte due nuove naufraghe: Isolde Kostner e Beatrice Marchetti. Dal suo arrivo, la modella bresciana ha attirato l’attenzione di uno dei naufraghi, Awed, all’anagrafe Simone Paciello. È stato proprio lo youtuber ad essere spettatore della gaffe della Marchetti.

LO SCIVOLONE DI BEATRICE – Tra i due giovani naufraghi si è instaurata una sintonia che non è di certo passata inosservata ai telespettatori. I due, durante una notte in cui si sono trovati davanti al fuoco per controllare che non si spegnesse, si sono lasciati andare ai racconti.

I due si sono confidati, soprattutto, la naufraga. Beatrice ha parlato di viaggi, rivelando che, quando si potrà, vorrebbe volare in Asia. Ad affascinarla particolarmente è Bali per via della sua passione verso la cultura orientale.

Davanti ai racconti della modella, Awed ha chiesto quali posti ha visitato. A detta della naufraga, le mancherebbe solo il Giappone. Lo youtuber non ha però creduto a ciò, trovando in possibile che la ragazza abbia veramente visitato quasi tutto il mondo. Ha quindi elencato alcuni Stati meno noti come, ad esempio, la Lapponia, trovando conferma al suo pensiero.

Non lasciandosi scoraggiare, Beatrice ha continuato a parlare di un’altra meta. Durante il suo discorso, però, è stata costretta a fermarsi per evitare di fare qualche eclatante gaffe. Nonostante questo tentativo, Awed ha voluto scherzare, consigliandole di evitare di rut*are per non rovinare l’atmosferica magica. La battuta del ragazzo ha ovviamente imbarazzato la concorrente che ha subito cercato di smentire.