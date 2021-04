L’Isola dei Famosi, la fidanzata di Cerioli al centro delle critiche: arriva la replica di Arianna

Ieri sera è andata in onda la nuova puntata dell’Isola dei Famosi. Tra i colpi di scena e i nuovi ingressi, ha fatto parlare lo sfogo a cui Andrea Cerioli si è lasciato andare. A far discutere è stato il discorso che Arianna Cirrincione, la fidanzata, ha fatto al naufrago. Le sue dichiarazioni hanno scatenato le polemiche, costringendo la ragazza ad intervenire per placare gli animi

LA REPLICA DI ARIANNA – Tra le clip mostrate durante la puntata, il programma ha deciso di porre al centro dell’attenzione anche il naufrago. Come ripreso dalle telecamere, Andrea ha nuovamente parlato di uno dei suoi più grandi desideri: la paternità. Inoltre, Ilary Blasi ha voluto far parlare il ragazzo con la fidanzata. Vedendolo giù di morale, Arianna ha voluto dare uno scossone a Cerioli, incoraggiandolo per tirarsi su di morale.

Nonostante le parole della fidanzata, Andrea non è riuscito a non crollare. Rispetto ai suoi compagni, da quanto rivelato da lui stesso, non si sente adatto ad un reality come L’Isola dei Famosi. Davanti a questa scena, in molti hanno attribuito la colpa alla Cirrincione.

Sui social, infatti, alcuni utenti hanno accusato la ragazza di aver scatenato il crollo del fidanzato. Visto le critiche ricevute, sia pubbliche che private, la fidanzata di Andrea ha deciso di replicare:

“Andrea è un ragazzo meraviglioso e la sua fragilità è ciò che di più bello si possa trovare in un uomo, ma il mio ruolo è anche quello di dargli una scossa quando serve. Perché l’Andrea che conosco io è tanto sensibile quanto forte e di carattere! Questo è quello che ho provato a trasmettergli ieri”.

Si è inoltre mostrata fiduciosa nella ripresa del fidanzato, sicura che abbia colto le sue parole. Ha concluso, ringraziando tutti i follower che le hanno mostrato il loro affetto e la loro vicinanza.