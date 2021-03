L’Isola Dei Famosi: svelato il cachet di alcuni concorrenti, la testimonianza di un naufrago

E’ stata fatta una segnalazione alla web influencer Deianira Marzano. Stando a quanto ha riportato un concorrente alla donna, ci sarebbero alcuni volti noti del mondo della tv che non percepirebbero poi così tanti soldi dalla partecipazione al reality show. Ma di chi stiamo parlando? Scopriamolo insieme.

LA SEGNALAZIONE A DEIANIRA MARZANO: IL CACHET TROPPO BASSO – La conduttrice del reality percepirebbe 50mila euro a puntata, per un massimo di 100mila euro a settimana. Inoltre Iva Zanicchi 20mila euro a puntata, mentre Elettra Lamborghini percepirebbe una cifra di 25mila euro a puntata. Tommaso Zorzi inoltre, arriverebbe anche a 30mila euro a puntata. La stessa cifra è destinata all’inviato Massimiliano Rosolino.

Per quanto riguarda i naufraghi, invece, pare ci siano delle grandi differenze. Un concorrente, infatti, in privato avrebbe mandato un messaggio a Deianira Marzano spiegandole che il suo compenso sarebbe in realtà molto basso. Si parla nello specifico di 3mila euro a settimana. Una cifra che va sicuramente tagliata a causa delle detrazioni per le tasse.

CHI è IL CONCORRENTE? – La cifra di per sé non è molto bassa, ma in realtà bisogna tenere conto di tutte le detrazioni che avvengono a causa delle tasse. Inoltre bisogna anche considerare il fatto che il montepremi finale è da devolvere in beneficenza. Proprio per questo motivo, alcuni concorrenti parteciperebbero per davvero pochi soldi.

In ogni caso la donna non ha voluto fare il nome del presunto concorrente, ma noi possiamo farci un’idea in base al cachet sicuro di alcuni partecipanti. Per esempio Elisa Isoardi guadagnerebbe circa 15mila euro a settimana. Daniela Martani e Ferdinando Guglielmotti invece circa 12mila. Vera Gemma, Paul Gascoigne, Giles Rocca, Roberto Ciufoli e Brando Giorgi, invece, circa 7 mila euro. Tenendo conto di questi dati il nome del concorrente misterioso sarebbe da ricercare in quelli restanti. Per vedere la storia di Deianira clicca qui.