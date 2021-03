L’Isola Dei Famosi: svelato il volto di Akash Kumar prima dell’intervento agli occhi

Si continua a parlare Dell’Isola Dei Famosi, nonostante sia iniziata da poco tempo. Un personaggio ha già fatto molto scalpore, facendo parlare di sé. Stiamo parlando di Akash Kumar. Il sito ”VeryInutilPeople”, ha fatto notare come il ragazzo abbia cambiato, nel corso degli anni il suo aspetto fisico.

AKASH KUMAR: I DUBBI SUL NOME – Innanzitutto ci sono dei dubbi sul suo nome reale. Nel 2014 si era presentato come tentatore con il nome di Andrea P. , mentre a Ciao Darwin nel 2016 si era fatto chiamare invece Pablo Romeo. Il suo nome all’anagrafe sarebbe in realtà Andrea Romeo. E’ così noto infatti a Verona, dove è cresciuto.

Dopo aver partecipato a Ballando Con Le Stelle, il suo nome definitivo è diventato Akash Kumar. Nello studio di Milly Carlucci, inoltre, sono sorti i primi dubbi sul suo aspetto fisico, in particolare sui suoi occhi color azzurro. In precedenza, infatti, pare fossero castani.

L’INTERVENTO CHIRURGICO AGLI OCCHI DI AKASH KUMAR – Stando ad alcune indiscrezioni e a varie foto che lo testimoniano, Akash Kumar si sarebbe sottoposto ad un intervento per modificare il colore dei suoi occhi, che in precedenza erano castani, mentre adesso appaiono azzurri e magnetici. In un’intervista rilasciata per Barbara D’Urso, l’esperto Giacomo Urtis aveva dichiarato:

“Akash è troppo egocentrico, ma poi io me lo ricordavo con gli occhi scuri. Visto così sembra un intervento, non sembrano suoi. Si può cambiare il colore dell’iride, a me non sembrano veri, visti così. È un intervento che in Europa non si può fare, ma il brightocular si può fare altrove tipo in Marocco”.

LE FOTO CHE TESTIMONIANO IL CAMBIAMENTO – Ci sono inoltre delle foto che testimonierebbero il cambiamento. Innanzitutto una pubblicata nel 2015 da Akash in cui appare insieme ad alcuni amici tra cui l’ex tronista Oscar Branzani. In quell’occasione i suoi occhi appaiono castani. Allo stesso modo è possibile notarli in un altro scatto pubblicato da ”VeryInutilPeople”, in cui appare molto diverso! Avrà fatto uso di lentine o ha fatto proprio l’intervento? Per vedere nel frattempo tutte le prove clicca qui.