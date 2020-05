Little Fires Everywhere tornerà per una seconda stagione?

Little Fires Everywhere è uno show di Hulu andato in onda dal 18 marzo 2020 e conclusosi il 22 aprile 2020.

La serie, tratta dall’omonimo romanzo del 2017 di Celeste Ng, è stata accolta positivamente dalla critica e dai telespettatori, complice anche il brillante cast che la componeva.

Nel cast spiccano infatti i nomi di Kerry Washington, Reese Witherspoon e Joshua Jackson.

Liz Tigelaar ha scritto e diretto l’adattamento televisivo.

Subito dopo la messa in onda dell’ultimo episodio i fan hanno iniziato a chiedersi se Little Fires Everywhere sarebbe tornata per una seconda stagione.

Liz Tigelaar ne ha discusso con Entertainment Weekly, affermando:

“Non mi opporrei, questo è il miglior lavoro che abbia mai avuto. Questa è stata un’esperienza lavorativa fantastica. Ho adattato un romanzo che ho amato con tutto il cuore e sono riuscita a lavorare con persone che adoro. Nel mio cuore però sento che debba limitarsi a essere una miniserie. è uno show con un inizio, sviluppo centrale e fine. Tutto si risolve alla fine. Questi otto episodi onorano il libro. Secondo me è una storia chiusa che abbiamo fatto finire nello stesso punto del libro.”

Le attrici principali Reese Witherspoon e Kerry Washington non hanno rilasciato dichiarazioni in merito. Le attrici sui loro profili social hanno caricato delle foto del dietro le quinte di Little Fires Everywhere, mostrando ai fan un po’di questo ambiente fantastico che si era creato sul set.

Ecco alcune foto dal set di Little Fires Everywhere tratte dal profilo instagram di Reese Witherspoon: