‘Live Non è la D’Urso’: Francesco Chiofalo fa delle rivelazioni sulla ex Selvaggia Roma

Francesco Chiofalo è stato ospite nella trasmissione di Barbara D’Urso, ‘Live Non è La D’Urso’,. Il ragazzo, come molti sapranno, è anche l’ex della nuova concorrente del Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma. I due hanno anche partecipato a Temptation Island insieme, finendo poi per lasciarsi.

L’ex protagonista del reality, oggi è felicemente fidanzato con Antonella Fiordelisi, anche se l’ingresso della ex nella casa del Gf ha creato non poco scompiglio. Questa ha infatti dichiarato di aver avuto un flirt con Pierpaolo Petrelli, con il quale ha avuto poi un chiarimento, e di aver baciato Enock Barwuah, nonostante lui fosse già fidanzato.

LE PAROLE DI FRANCESCO CHIOFALO – Chiofalo ha ammesso di essere stato anche lui vittima di quella ragazza perché, a detta sua, lei userebbe il nome di persone note per farsi pubblicità. Ha anche sostenuto che lei lo avrebbe infangato parlando di maltrattamenti e tradimenti senza però avere nessuna prova.

Francesco aveva, però, già lasciato delle dichiarazioni pesanti sulla Roma, e, nel corse di ‘Live Non è La D’Urso’, ha ribadito il tutto. Ha poi addirittura dichiarato che lei, tutt’oggi continua a cercarlo. ‘Na matta’, l’ha appellata. Ha sostenuto che si sente con l’attuale fidanzata, Antonella Fiordelisi e che quando i due si erano allontanati lei ne ha approfittato per andare sotto casa sua con l’intento di portarlo a letto.

Ha insomma dichiarato che, per lui, la ragazza starebbe fingendo e si sarebbe inventata i flirt dichiarati al Gf Vip per avere un po’ di notorietà e far parlare di sé, proprio come ha fatto con lui in passato e come, a detta di Chiofalo, sta facendo tutt’ora, o almeno fino a poco prima di entrare nella casa del Gf.