Live Non è la D’Urso, la fidanzata di Paolo Brosio si sottopone alla macchina della verità

Sta facendo parecchio discutere la storia d’amore tra Paolo Brosio e Maria Laura, giovane ragazza di soli 20 anni. La relazione tra i due è saltata fuori contemporaneamente all’entrata del giornalista al Grande Fratello Vip. Tuttavia, ci sono molte persone che sostengono che sia tutta una farsa.

SEGNALAZIONI E MACCHINA DELL’ALABAMA – In questo periodo, sono arrivate diverse segnalazioni che metterebbero in cattiva luce questa particolare storia d’amore. In molti, anche sul web, credono che la relazione tra Paolo Brosio e Maria Laura sia totalmente fasulla, creata con lo scopo di avere un po’ di visibilità.

Maria Laura, quindi, ha deciso di sottoporsi alla famosa macchina della verità direttamente dall’Alabama a Live Non è La D’Urso per smentire le accuse. Tuttavia, non è andata molto bene poiché la macchina ha registrato due risposte false. La D’Urso ha esordito con le classiche domande per testare l’apparecchiatura. Successivamente, la conduttrice le ha chiesto se fosse davvero fidanzata con Paolo e la risposta è stata vera. La donna, inoltre, le ha chiesto se la loro storia fosse nata già prima della partecipazione al GF Vip e la ragazza ha detto che si frequentavano.

Anche in questo caso, la macchina ha concordato con la risposta della ragazza. Alla domanda inerente il presunto tradimento di Maria Laura, lei ha risposto in modo negativo e la macchina le ha dato ragione. Le risposte false, però, hanno lasciato stupiti i telespettatori.

Barbara D’Urso le ha chiesto se si fosse fidanzata con Paolo Brosio solo per avere successo, la ragazza ha risposto no. In questo caso, la macchina ha registrato una risposta falsa. La conduttrice, infine, le ha domandato se nei suoi progetti futuri ci fosse l’intenzione di separarsi dal giornalista, lei ha risposto di no, ma anche in questo caso è stata falsa. A qual punto, Paolo Brosio è intervenuto molto stizzito dicendo che qualcuno manovra la macchina e la scena andata in onda era solo una pagliacciata. La conduttrice, però, ha risposto che la macchina è molto attendibile e successivamente è andata avanti con il programma.