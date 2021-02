Live Non è la D’Urso: Luigi Favoloso ha tradito Elena Morali con Paola Caruso?

Elena Morali è stata a Live Non è la D’Urso per raccontare un presunto tradimento che ha dovuto subire da parte del suo fidanzato, ormai ex, Luigi Favoloso. La ragazza ha confessato di aver messo delle telecamere in tutta la casa poiché aveva iniziato a sospettare circa qualcosa di strano.

Nel video, diffuso poi successivamente sui social, si mostra una bionda misteriosa che entra all’interno della loro casa. In molti hanno sospettato potesse essere Paola Caruso. L’ex Bonas di Avanti un altro ha parlato nel programma di Barbara D’Urso svelando la sua posizione. Pare infatti che si sia recata a casa dell’amica a sua insaputa per farle una sorpresa.

“Lei lo sa benissimo. Io scioccata perché noi siamo anche amiche. Poteva tranquillamente chiamarmi e chiarire. Io l’ho fatto e lei non mi ha risposto, poi quando mi hai richiamata è successo tutto il casino e quindi è normale che l’ho bloccata”, ha dichiarato Elena.

Di recente pare che Rosi Zamboni ha sostenuto di essere proprio lei la misteriosa bionda. Elena Morali, però, ha dichiarato: “Come mai Luigi ha pagato un’altra bionda per prendersi la colpa questa settimana? Dicendo che è stata lei quando non è lei”. Inoltre ha detto: “Capisco l’uomo che non mi fido dall’uomo, ma non riesco a capire un’amica”. Quale sarà la verità?