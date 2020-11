Live non è la D’Urso, rivelazioni choc di Taylor Mega su Elisabetta Gregoraci: ”Mi ha urlato contro”

Si continua a parlare ininterrottamente di Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore, all’interno della casa del Gf Vip. Il suo ingresso fece già molto scalpore, ma tutt’ora, la donna continua ad essere una delle protagonista indiscusse.

E’ stata al centro del dibattito a lungo in studio poiché si era parlato della sua amicizia speciale che la legava a Pierpaolo Pretelli. Ultimamente l’attenzione, invece, si è spostata sul rapporto burrascoso con la new entry Selvaggia Roma, ex di Francesco Chiofalo con il quale ha partecipato, anni fa, a Temptation Island.

Selvaggia ha mostrato sin da subito di essere disposta a rompere gli equilibri tra Pierpaolo ed Elisabetta, provando a far nascere in lui il dubbio che la donna, in realtà, non sia come lui crede. Inizialmente Elisabetta ha fatto finta di nulla, ma poi non è riuscita più a trattenersi e ha sbraitato contro la Roma facendo nascere un’accesa discussione.

TAYLOR MEGA INTERVIENE E PARLA DI ELISABETTA GREGORACI – La web influencer è intervenuta su Elisabetta Gregoraci in un’intervista per ”Live-Non è la D’Urso”. Ha spiegato che la Gregoraci l’avrebbe aggredita verbalmente nella hall di un hotel. Il motivo sarebbe stato un flirt passato con l’impreditore Flavio Briatore, ormai ex marito di Elisabetta. ”Si è messa ad urlarmi contro”, ha raccontato la ragazza.

Ha poi continuato dicendo: ”Diceva: ”Ah c’è la tua ex”, rivolgendosi a Briatore. Tra di noi c’è stato un flirt ma si sapeva, è uscito su tutti i giornali. […] Io non la conoscevo e si è messa ad urlarmi contro, tra l’altro di mattina, in maniera totalmente volgare. Ero con il cagnolino […]”. E voi cosa ne pensate delle parole di Taylor Mega?