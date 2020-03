Live Non è la D’Urso: vecchia storia d’amore tra Adriana Volpe e Fabio Testi?

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di Live Non è La D’Urso, in diretta su canale 5. Tra i tanti scoop andati in onda si è scoperto anche che le voci che circolavano di un presunto vecchio flirt tra la showgirl della rai, Adriana Volpe, e l’attore italiano Fabio Testi è vera. Scopriamo insieme le dichiarazioni fatte ieri dall’attore stesso.

LIVE NON è LA D’URSO: LE DICHIARAZIONI DI FABIO TESTI – E’ stato lo stesso Fabio Testi a confessare la precedente storia d’amore con la showgirl Adriana Volpe. Certo, ci ha tenuto a specificare che si trattasse di una storia di molti anni fa. ‘L’unica cosa che mi dispiace è che quando una donna è sposata e ha una figlia, non mi sembra bello pubblicare che ha avuto una storia, anche se 20 anni fa. Non mi pare bello che hanno pubblicato una mia foto con lei. Sto parlando di Adriana Volpe appunto. Non volevo dirlo… ma parliamo di 20 anni fa o 25. Dico che è di poco gusto per chi l’ha detto o pubblicato. Lei ha una bambina adesso quindi non andava fatto. Non credo che alla bambina faccia piacere vedere la mamma legata ad un altro uomo anche se tanto fa.’ Ha dichiarato apertamente Fabio Testa.

LA RISPOSTA DI BARBARA D’URSO – Barbara D’urso, ascoltando le parole di Fabio Testi, ci ha tenuto a ribadire che non c’è stato nulla di male nel dichiararlo, in quanto si tratta di una vicenda di molti anni fa, appunto. Ha inoltre ribadito che Adriana Volpe è una donna intelligente e che avrebbe saputo spiegare a sua figlia eventualmente l’accaduto.

LE ACCUSE DI ANTONIO ZEQUILA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP – Contrariamente a quanto dichiarato da Fabio Testi e dal suo evidente dispiacere nel dichiarare quanto c’è stato tra lei e Adriana Volpe circa 25 anni fa ( o forse 20), non possiamo dire lo stesso di Antonio Zequila. Ricordiamo che l’uomo all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha ribadito più volte di essere stato con Adriana Volpe. Lei ha però sempre smentito la cosa. Ancora adesso non sappiamo dire con sicurezza quale sia la verità.

L’USCITA ANTICIPATA DELLA CASA DEL GF VIP – Come avrete visto Adriana Volpe nel frattempo ha preso la decisione di uscire anticipatamente dal Grande Fratello Vip. La motivazione è stata, purtroppo, la perdita del suocero a causa del nuovo Coronavirus. In vista del suo ruolo di mamma e moglie, la donna ha deciso di raggiungere la sua famiglia.

ADRIANA VOLPE OGGI – Oggi la donna ha dichiarato in un’intervista di essersi dedicata completamente alla sua famiglia e in particolar modo a sua figlia. In un momento del genere, dunque difficile per tutti, Adriana Volpe non ha esitato e ha scelto di stare vicino a sua figlia Gisele e suo marito per non lasciarli mai soli.