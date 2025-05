Liverpool, auto investe una folla di tifosi: arrestato l’autista

Terrore a Liverpool durante la parata organizzata per la celebrazione della vittoria della squadra in Premier League, dove un auto ha travolto una folla di tifosi. Si sono registrati numerosi feriti, tra cui un bambino in condizioni gravi.

AUTO INVESTE LA FOLLA – Poco dopo le 18:00 ora locale (le 19:00 in Italia), un’auto ha seminato panico e sangue durante la parata organizzata per il trionfo della squadra inglese in Premier League. L’incidente è avvenuto a Water Street, dove diversi tifosi sono stati travolti da un’automobile. Sono 27 i feriti finiti in ospedale, due dei quali, tra cui un bambino, in gravi condizioni.

Una volta allertata, la polizia locale (Merseyside Police), affiancata dall’antiterrorismo, ha arrestato il conducente. Si tratta di un uomo britannico di 53 anni originario della zona di Liverpool, che, stando agli agenti, ha rischiato il linciaggio dalla folla.

A commentare l’accaduto è stato anche il primo ministro inglese Keir Starmer:

“Le immagini che arrivano da Liverpool sono spaventose. I miei pensieri sono con tutti i feriti e con coloro che sono stati coinvolti. Le indagini sono in corso”,