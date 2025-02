Liverpool, Chiesa escluso dai convocati per scelta tecnica: c’entra il mercato?

Federico Chiesa, il colpo di scena potrebbe arrivare nelle ultime 24 ore di calciomercato. Nell’ultima partita di Premier League, l’ex attaccante della Juventus non è stato nemmeno convocato dall’allenatore Slot per una scelta puramente tecnica. Fino a questo momento l’ex bianconero ha rifiutato tutte le destinazioni, ma qualcosa potrebbe anche muoversi.

Tra le squadre che lo hanno cercato anche il Napoli. Ad oggi non c’è nulla di concreto, ma il mercato si muove veloce. Il club partenopeo potrebbe anche optare per un prestito fino al termine della stagione, con Antonio Conte che lo accoglierebbe volentieri dopo la cessione di Kvara al PSG. Per Chiesa l’ipotesi Napoli sarebbe un toccasana anche per riconquistare la Nazionale italiana.

FEDERICO CHIESA ESCLUSO DAI CONVOCATI DEL LIVERPOOL NELL’ULTIMA PARTITA. C’ENTRA IL MERCATO? IL TECNICO SLOT: “IL SUO PIU’ GRANDE OTSTACOLO E’ LA CONCORRENZA”

“È pronto per avere più minuti. Se è in grado di giocare 90 minuti in Champions League, allora può farlo anche in Premier League. Il suo più grande ostacolo è che è in concorrenza con Luis Diaz, Gakpo, Nunez, Salah e Jota. E tutti loro stanno facendo molto bene. Faccio comunque enormi complimenti a lui per quanto duramente ha lavorato”, ha dichiarato il tecnico dei Reds.