Liverpool, Klopp vuole Koulibaly: proposta una contropartita al Napoli

Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Jurgen Klopp sarebbe rimasto così tanto stregato dalle prestazioni di Kalidou Koulibaly contro il suo Liverpool che lo vorrebbe sotto la sua guida tecnica a tutti i costi.

Il difensore del Napoli, come più volte detto, è il maggior indiziato a lasciare l’azzurro nella prossima sessione di calciomercato. Inoltre la sua volontà di giocare in Premier League potrebbe rappresentare un grosso vantaggio del Liverpool rispetto alla concorrenza.

L’allenatore tedesco Jurgen Klopp avrebbe così intenzione di proporre, in cambio di Koulibaly, una contropartita al Napoli. Si tratta di Dejan Lovren, 30enne difensore croato. La speranza dei reds è quella di far abbassare le pretese economiche azzurre circa il prezzo del cartellino del giocatore senegalese.

Aurelio De Laurentiis però pare irremovibile: per il proprio campione ci vogliono cash, e molti. Al momento il presidente del Napoli non vuole saperne di eventuali contropartite. Il discorso però potrebbe cambiare però in un caso specifico.

Se infatti Gennaro Gattuso dovesse esplicitare il proprio gradimento per Lovren la situazione potrebbe notevolmente cambiare. Ovviamente anche in tal caso il conguaglio economico in favore del Napoli dovrà essere notevole poiché De Laurentiis non ha alcun intenzione di fare sconti per i propri giocatori. In particolare per Kalidou Koulibaly.