Liverpool-Napoli, L’attacco di Di Canio a Meret

Il Napoli di Spalletti conclude la fase a gironi di Champions League con la prima sconfitta contro il Liverpool che porta a casa la vittoria con due reti messe a segno da Salah e Nunez.

Il risultato, comunque, conta poco per gli azzurri che concludono la fase a gironi da primi in classifica nel gruppo A seguiti dal Manchester United.

A commentare il match è intervenuto Paolo Di Canio ai microfoni di Sky Sport. Secondo l’ex calciatore c’è stata una certa responsabilità di Meret in occasione della prima rete: “Un portiere non può finire con i piedi mezzo metro dentro la sua porta. Prima di cadere è già mezzo passo dentro la linea di porta e per questo dopo cade col sedere all’indietro”.

Il girone, comunque, lascia soddisfatto il mister Spalletti che ha così commentato al termine della partita: “Essere primi è un grandissimo risultato, il girone è stato condotto in maniera stratosferica dai nostri giocatori. Secondo me abbiamo fatto una grandissima prestazione, perché per gran parte della partita abbiamo tenuto palla bene e creato delle situazioni per andare a concludere. Abbiamo mantenuto la partita in equilibrio totale senza andare mai in affanno”.