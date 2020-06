Liverpool, piace Koulibaly per la difesa: proposti Lovren e soldi al Napoli

Sempre più insistenti si fanno le voci che vedono Kalidou Koulibaly lontano da Napoli. I rumors sul destino del senegalese non sono nuovi ed aumentano ovviamente con l’avvicinarsi della sessione estiva di calciomercato.

Questa volta, a parlare dell’imminente futuro del roccioso difensore senegalese, sono intervenuti il quotidiano sportivo italiano Tuttosport e quello inglese Mirror. Entrambi i media riportano gli interessi di squadre inglesi sul giocatore.

Secondo il primo giornale, la squadra in pole al momento per l’acquisto di Koulibaly sarebbe il Liverpool. Il club di Jurgen Klopp, archiviata una storica vittoria in Premier League, sta già pensando di piazzare alcuni colpi in entrata per la prossima stagione.

Tra questi vi sarebbe così Koulibaly. L’offerta del Liverpool sarebbe inoltre già delineata: al Napoli andrebbe il cartellino del difensore Lovren più un cospicuo conguaglio economico. La soluzione non sembra allettare particolarmente Aurelio De Laurentiis che preferirebbe maggiore liquidità.

Secondo il Mirror invece, in pole position per l’acquisto di Koulibaly vi sarebbe ancora il Manchester City. Il media inglese inoltre fa emergere un particolare molto interessante. I Citizens sarebbero la prima scelta del giocatore, il quale ha intenzione di muoversi solo ad una condizione: un ingaggio monstre da 10 milioni annui. E’ da dire comunque che dall’altro lato rimane forte la tentazione del calciatore di rimanere un altro anno sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso.