Liverpool, pronto un’altra richiesta di prestito alla Juventus?

Il Liverpool sarebbe intenzionato di chiedere un altro giocatore in prestito alla Juventus. Sarebbe pronta un’offerta per un centrocampista

Arthur Melo non sta convincendo particolarmente nella sua esperienza ad Anfield con il Liverpool, tanto che potrebbe finire per essere rispedito al mittente. Il centrocampista brasiliano non ha neppure debuttato in campionato, con pochi minuti disputati tra le altre competizioni.

Il calciatore è addirittura ora fermo ai box da tempo per un infortunio muscolare, a cui è seguita un’operazione. Il Liverpool potrebbe non riscattarlo, ma intanto per il mese di gennaio sembra pensare ad un’offerta per un altro giocatore bianconero.

McKennie sulla sponda rossa del Merseyside?

Secondo quanto arriva dall’Inghilterra, i reds sarebbero disposti ad offrire circa 20 milioni di euro ai bianconeri per il prestito di Weston McKennie. Trattativa che sembrerebbe, però, non poter decollare. I bianconeri vorrebbero ben più soldi per lasciar partire lo statunitense, con il Liverpool che potrebbe non riscattare poi il centrocampista.

In estate, infatti, è previsto un assalto proprio della squadra di Klopp a Juden Bellingham che non consentirebbe la piena sicurezza del riscatto di McKennie. Sul giocatore resta vivo anche il Tottenham, che per ora non ha ancora effettuato mosse. Anche il Chelsea ci sarebbe, con la Juventus che avrebbe chiesto 30 milioni di euro.

Intanto il giocatore un mese fa ha parlato della sua condizione. Prima del mondiale ha infatti detto: “La settimana è andata bene. La Juventus e la nazionale statunitense hanno lavorato insieme per assicurarmi di essere al 100% per il Mondiale. Ho giocato l’amichevole l’altro giorno e mi sono sentito bene. Mi sentivo pronto per partire. Come squadra, come gruppo, vogliamo sempre concentrarci partita per partita. Quindi, ovviamente, essendo il Galles il primo avversario, non c’è modo di guardare oltre a loro o altro perché sappiamo che sono una squadra forte. Sappiamo che sarà una partita difficile. Ma vogliamo davvero vincere la prima partita e ottenere i tre punti”.