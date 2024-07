Llorente fa discutere: l’ex Roma porta un “compagno” al Betis?

Dopo aver lasciato la Roma, Diego Llorente ora potrebbe ritrovarsi a giocare con un altro ex compagno al Real Betis

Diego Llorente si è riunito con Marc Roca al Real Betis, squadra della Liga, quest’estate. Entrambi sono stati ceduti a titolo definitivo dal Leeds United e c’è una forte possibilità che un terzo si unisca a loro. Il difensore trentenne ha trascorso gli ultimi 18 mesi in prestito alla Roma, raggiungendo una finale di Europa League e dimostrando di essere una prima scelta nella scorsa stagione con più di 40 presenze per la squadra italiano, anche dopo il licenziamento di Jose Mourinho e la sostituzione del portoghese con Daniele De Rossi.

Ma la Roma ha scelto di non ingaggiarlo a titolo definitivo, nonostante la cifra stracciata, e il Betis ha optato per un’offerta che vede l’internazionale spagnolo giocare di nuovo al fianco di Roca, dopo averlo fatto per un breve periodo al Leeds prima di partire per la Roma nel gennaio 2023. Al duo potrebbe aggiungersi un terzo giocatore del Leeds, nelle prossime settimane.

Firpo al Betis?

Junior Firpo resta un giocatore fondamentale a Elland Road. Daniel Farke lo ha detto dopo la vittoria di venerdì per 3-0 contro l’Harrogate Town, ma il problema è il contratto di Firpo, che scade tra meno di 12 mesi.

Questo significa che il Leeds, e Firpo, devono prendere una decisione. Offrirgli un nuovo contratto o cederlo quest’estate per ottenere un compenso? Il Real Betis potrebbe aiutare il Leeds a prendere una decisione su Firpo, mentre cerca un accordo. Firpo ha giocato nel Betis prima di passare al Leeds, con Llorente che su di lui ha detto che “Posso solo dire cose positive su di lui. Lo conosciamo tutti e sappiamo di cosa è capace Junior. L’assenza lo ha fatto migliorare, ti rende più forte”.