Lloris, De Gea e… Falcone. La Roma vuole rifarsi la porta

I giallorossi stanno osservando con attenzione ai portieri per poter sostituire Rui Patricio. Il portiere portoghese non convince Mourinho

Hugo Lloris, David De Gea e Wladimiro Falcone. Tre portieri, tre possibilità per la Roma che vuole cercare un nuovo estremo difensore entro la fine del calciomercato. Le prestazioni di Rui Patricio non sembrano convincere José Mourinho, che avrebbe richiesto nuovi rinforzi.

Le prestazioni di Rui Patricio continuano ad essere altalenanti, tanto da non essere più perdonabili certi errori. Si vuole passare oltre, con tre profili che potrebbero essere quelli giusti per ripartire da subito.

Si legge su calciomercato.com

A fare il punto della situazione sono proprio i colleghi dell’omonimo sito, che hanno evidenziato il tutto: “In giornata Hugo Lloris, portiere in uscita dal Tottenham e a un passo dalla Lazio fino a una settimana fa, sarebbe stato proposto alla Roma. Il francese – ai margini dopo l’arrivo di Vicario – può essere liberato a zero dal club inglese e gradirebbe tornare a lavorare con Mourinho. Per ora, però, non sembrerebbero esserci conferme anche perché Lloris ha 36 anni e al massimo da Trigoria potrebbero offrire un annuale.

Un altro portiere in cerca di squadra è De Gea, svincolato, che però ha pretese economiche più elevate ma pure tempistiche stringenti visto che non sembra interessato alle avance arabe. Lo spagnolo ha 32 anni, e quindi prospettive di più lunga durata. In Italia piaceva Falcone ma difficilmente il Lecce se ne priverà a mercato quasi finito. Tutto dipende comunque da un’uscita di Rui Patricio, a un anno dalla scadenza e con uno stipendio da circa 3 milioni. Difficile, ma vista l’Arabia non impossibile”.