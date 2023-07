Lo Celso, il Napoli pensa ad un’operazione stile Ndombele

Il Napoli potrebbe cercare di prelevare Lo Celso dal Tottenham con la stessa formula che ha portato Tanguy Ndombele in azzurro la scorsa estate

Giovani Lo Celso è entrato di prepotenza nei radar azzurri. Dopo che nell’ultimo anno e mezzo ha giocato con il Villarreal in prestito, i partenopei sembrano voler intavolare una nuova trattativa con il Tottenham proprio per avere lui. In tal senso, gli Spurs starebbero pensando ad una cessione a titolo definitivo cosa che non andrebbe bene per ora agli azzurri.

Infatti, Aurelio De Laurentiis sarebbe intenzionato ad intavolare una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto dividendo i costi d’ingaggio come per Tanguy Ndombele. Il patron partenopeo non vorrebbe pagare l’oneroso stipendio del calciatore argentino, circa 4.5 milioni di euro, che andrebbe ben oltre i desideri della squadra.

Una trattativa collegata alle cessioni

Quello di Lo Celso è un profilo che interessa non poco a Garcia, specialmente per via delle sue caratteristiche. Piede mancino, con tanta qualità per quanto riguarda il ruolo di mezzala e non solo: può fare il trequartista. Potrebbe adattarsi perfettamente sia al 4-3-3 che al 4-2-3-1, risultando una mina vagante.

Un anno fa la trattativa sembrava poter decollare, era nel taccuino di Cristiano Giuntoli, ma non è avvenuto nulla specialmente per via della volontà del Napoli di fare prima delle cessioni. Piotr Zielinski tra i partenti, come un anno fa, a bloccare per ora un’eventuale entrata dell’argentino. Se il giocatore polacco dovesse partire allora il Napoli virerebbe con decisione su Lo Celso sperando di trovare il benestare del Tottenham.